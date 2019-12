Seis meses apenas bastaram para Jorge Jesus se tornar a figura de 2019.

O treinador foi eleito pela redação do Maisfutebol o nome mais forte do ano no futebol nacional, depois de colocar Portugal todo a torcer pelo Flamengo como não há memória do país ter torcido por uma só equipa.

Tudo começou no dia 1 de junho, depois de assinar pelo Flamengo, quando Jorge Jesus confessou à Eleven Sports que estava na final da Liga dos Campeões para observar o possível adversário na final do Mundial de Clubes.

Uma declaração ambiciosa que mostrou logo ao que o português ia no Brasil.

A partir daí sucederam-se cinco meses de crescimento coletivo e muitas vitórias, que fizeram o Flamengo dar a curva no destino, recuperar oito pontos de desvantagem, ser campeão, vencer a Libertadores e disputar a final do Mundial de Clubes.

Tal como Jesus tinha antecipado.

No meio deste caminho, o português tornou-se uma personagem de destaque no Brasil, ídolo dos adeptos do Flamengo, que vezes sem conta cantaram pelo nome dele. Portugal, esse, encheu-se de orgulho pelo sucesso de um conterrâneo.

2019 acabou por ser inesquecível: para o Flamengo, e para Jorge Jesus.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver os dez momento do português em 2019 e, já agora, recorde alguns vídeos de uma história de encantar, que nos fez sonhar a todos.

Jorge Jesus anunciou que ia para o Brasil a pensar no Mundial de Clubes:

Neguinho da Beija-Flor criou um samba para Jorge Jesus:

O Maracanã cheio a cantar «Olé mister, olé»:



A saída apoteótica do Flamengo para a final da Libertadores:

Mano Menezes no balneário do Flamengo para dar os parabéns a Jesus:



Jorge Jesus ao microfone: «Olé mister, olé»:

O tiki-taka de Jorge Jesus: