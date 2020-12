Janeiro «anunciou» que em 2020 o desporto iria perder alguns dos seus grandes protagonistas, mas estaríamos longe de imaginar que nos iriam Kobe Bryant e Maradona.

Diego, o maior da História na maior modalidade do Desporto, foi-se-nos em novembro, mas houve protagonistas, atletas e treinadores, que partiram. São a esses, os verdadeiros «artistas» do Desporto, a quem dizemos Até Sempre, na galeria associada.

Este foi ainda o ano em que desapareceram também quatro dirigentes que, em diferentes níveis, marcaram o desporto mundial ou português: David Stern, ex-comissário da NBA, Lorenzo Sanz ex-presidente do Real Madrid, Mário Dias, ex-dirigente do Benfica e Reinaldo Teles, ex-dirigente do FC Porto.