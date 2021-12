Num ano que marcou o regresso paulatino do público aos estádios, viveram-se momentos de euforia, mas também de desespero no futebol mundial. No verão, chegou o tão aguardado Europeu que fez a espera valer a pena. Que montanha russa de emoções!

Ainda antes do torneio de seleções, o FC Porto tombou um gigante europeu na épica noite de Turim e Bayern e PSG protagonizaram a narrativa de um hino ao futebol debaixo da neve de Munique.

Em junho, Itália ergueu o troféu de campeã europeia, mas «suou» muito durante o percurso numa competição que proporcionou vários momentos que ficarão gravados na memória de cada adepto de futebol durante longos anos. Desde a arrepiante queda de Eriksen, ao susto pregado pelos croatas à Espanha ou ao «chocolate suíço» entregue aos franceses.

A terminar o ano e com o regresso das competições nacionais, eis o que há de melhor: Premier League no seu esplendor.

O Maisfutebol reuniu os dez jogos que marcaram 2021 no panorama internacional, que pode recordar na galeria associada.