O ano de 2021 está prestes a chegar ao fim e é hora de prestar reverência aos nomes maiores do futebol mundial.

Nesse sentido, a redação do Maisfutebol elegeu o melhor onze internacional do ano. Na lista, que tem dois portugueses, houve apenas dois nomes que recolheram unanimidade: Rúben Dias e Robert Lewandowski.

A escolha foi dura e são muitos os craques que ficaram de fora e que mereciam partilhar o palco com estes onze estruturados num 4x3x3.

Com três representantes, muito devido à conquista do Euro 2020, Itália é o país com mais representantes e o Manchester City a equipa com mais elementos. Ao todo há jogadores de oito nacionalidades e de seis equipas europeias.

Confira na galeria associada o ONZE INTERNACIONAL DE 2021 para o Maisfutebol.