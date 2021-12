Em janeiro, Alex Apolinário faleceu vítima de uma paragem cardíaca num jogo do Alverca. Pouco depois, Portugal ficou em choque com a morte de Alfredo Quintana. Figura do andebol do FC Porto, o luso-cubano era um dos atletas mais queridos de uma seleção que empolgara o país. Portugal chorou.

Paulo Diamantino, antigo basquetebolista dos dragões, foi o terceiro atleta a morrer por paragem cardíaca no desempenho da atividade, pouco depois.

A mesma situação levou Neno. Uma das figuras maiores do nosso futebol pelo lado humano que tinha. Ninguém era indiferente ao antigo guarda-redes de Vitória de Guimarães, Benfica e Seleção Nacional.

Este foi também o ano em que Bernardo Tengarrinha perdeu a luta contra o cancro. 2021 levou-nos também grandes lendas do Desporto internacional.

