O programa Maisfutebol na TVI24 deste domingo encerrou a temporada com um balanço da temporada 2020/21, com destaques positivos e negativos, a nível nacional internacional, para depois voltar na próxima semana já em modo Campeonato da Europa.

Sob a batuta de Cláudia Lopes, Pedro Barbosa, Costinha e Nuno Gomes percorreram toda a temporada, realçando o melhor e o pior da época. O programa começou, claro está, em tons de verde de branco, com os três antigos internacionais a destacarem o título do Sporting e o trabalho de Ruben Amorim como o melhor da época.

Ainda do lado positivo, esteve a temporada do Sp. Braga, vencedor da Taça de Portugal, bem como as classificações do Paços de Ferreira e do Santa Clara para as competições europeias.

Pela negativa, os três comentadores começaram por eleger o Benfica, bem como Jorge Jesus, depois de uma temporada sem títulos. Mas também as temporadas dececionantes do V. Guimarães e do Rio Ave, com maior destaque para a equipa de Vila do Conde que viu este domingo confirmada a despromoção.

A nível internacional, Pedro Barbosa, Nuno Gomes e Costinha colocaram o Chelsea campeão europeu no topo da lista, mas também deram destaque às temporadas de Abel Ferreira no Brasil e aos títulos do Inter Milão (Itália), Lille (França) e Atlético Madrid (Espanha).

Pelo lado negativo, o destaque foi para a queda dos «colossos», com o Real Madrid à cabeça, mas também o Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain.

Venha daí e reveja os melhores momentos nos vídeos associados