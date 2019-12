2019 foi o ano do Liverpool.

A formação de Jurgen Klopp venceu a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, tendo chegado ao final do ano também na liderança da Liga Inglesa. Tudo aponta, portanto, para o fim da hegemonia do Manchester City, de Guardiola.

Mas enquanto esse fim da hegemonia atual não se concretiza, vale a pena lembrar que 2019 foi também o ano em que o Manchester City conquistou tudo em Inglaterra, e já agora o ano em que Messi e Lewandowski fizeram mais de 60 golos.

Tudo isso é lembrado neste balanço que reflete as dez maiores figuras internacionais do ano, numa lista que não tem portugueses porque esses hão-de entrar nas figuras nacionais do ano.

Saiba tudo na galeria associada a este artigo.