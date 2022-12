Este foi um ano atípico, desde logo porque tivemos um Mundial no final do mesmo. Ainda assim, continuámos a ver muitos bons jogos e as redes das balizas abanaram por diversas vezes. Emoção, portanto, não faltou.

Argentina e França protagonizaram um dos melhores espetáculos de futebol dos últimos tempos, com uma final disputada até ao último momento, mas o percurso da campeã mundial no Qatar até começou com um dos resultados mais imprevisíveis do ano.

Em choque terão ficado também os brasileiros, quando lhes tiraram as esperanças no «hexa».

Além dos jogos memoráveis que os respetivos campeonatos proporcionaram, houve uma competição e uma equipa acima de todas as outras: o Real Madrid, rei da Champions. A forma como os merengues conquistaram a Liga dos Campeões 2021/22 foi verdadeiramente épica, com reviravoltas constantes e a mostrar que nunca se deve dar o clube madrileno por derrotado.

O Maisfutebol reuniu os dez jogos que marcaram 2022 no panorama internacional, que pode recordar na galeria associada.