Do ténis à natação, do atletismo à Fórmula 1, do basquetebol ao ciclismo e até ao futebol americano. Ao longo de 2021 foram várias as figuras que se destacaram no panorama internacional.

Em ano olímpico, houve quem brilhasse em Tóquio, como Dressel e McKeon na piscina e Thompson-Herah na pista, mas também quem, como a campeoníssima Simone Biles, aproveitasse os Jogos para colocar o mundo do desporto a debater o tema da saúde mental dos atletas.

Já Peng Shuai lançou também um tema controverso, com uma denúncia que pôs em convulsão o mundo do ténis, onde Djokovic voltou a dominar dentro do court.

Na América, Brady bateu recordes na NFL e Antetokounmpo foi coroado na NBA. Já Verstappen foi o protagonista de um dos mais espetaculares da história da Fórmula 1. Enquanto noutras corridas, a pedalar, Pogacar confirmou o seu estatuto como grande prodígio do ciclismo da atualidade.

