O extremo do Sporting Gonzalo Plata, o lateral do FC Porto Alex Telles e o guarda-redes do Paços Ricardo Ribeiro são os destaques da 22.ª jornada da Liga.

A figura da jornada: Gonzalo Plata

Uma assistência, um golo anulado e finalmente um golo marcado e validado. Ao segundo jogo a titular na Liga – curiosamente o primeiro havia sido precisamente contra o Boavista há uma volta –Gonzalo Plata revelou-se e foi decisivo para o triunfo do Sporting por 2-0.

O extremo de apenas 19 anos foi o único a ter nota máxima atribuída pela redação do Maisfutebol.

Plata fez também história ao tornar-se no primeiro equatoriano na Liga Portuguesa – por exemplo, Felipe Caicedo, que passou pelo Sporting, não chegou a fazer qualquer golo, apesar de agora ser destaque na Lazio de Roma.

No final, o jovem internacional equatoriano mereceu os elogios de Silas, que o considerou um jogador a ter em conta «até no panorama mundial».

Golo da jornada: Alex Telles (FC Porto)

Um triunfo conquistado à «bomba» colocou o FC Porto por um dia na liderança do campeonato. O mérito foi de Alex Telles, que com aquele remate fortíssimo, fez o golo da jornada e entrou para a história dos dragões como o lateral mais goleador de sempre: tem agora 21 golos, mais um do que o eterno capitão João Pinto. O brasileiro é também o melhor marcador do FC Porto nesta edição da Liga, com oito golos, mais um do que Zé Luís e Soares.

Defesa da jornada: Ricardo Ribeiro (Paços)

O guarda-redes do aflito Paços de Ferreira segurou os três pontos para a sua equipa ao defender um penálti no derradeiro lance do jogo. A intervenção roubou a Toni Martínez, avançado do Famalicão, a oportunidade de igualar o marcador e levou mesmo o avançado espanhol a fazer uma denúncia pública: a de que foi ameaçado devido às apostas desportivas na sequência do falhanço.