2021 foi o ano em que Cristiano Ronaldo tentou colocar o mundo a beber água e Jorge Jesus quis dar com um pau aos jogadores portugueses. Foi também o ano em que ficamos a saber que Pepe é um doce de pessoa, apesar de confundir Jorge Costa com Loum e não conhecer a história de sucesso do antigo capitão no FC Porto.

De resto, 2021 foi um ano em que José Mourinho puxou dos galões (numa fase em que não ganha muitos títulos, mas ganha dinheiro que se farta), em que Ruben Amorim se preocupou com a família de Nuno Santos e em que Raymond Domenech voltou a escandalizar o mundo (nada de novo, portanto). Foi um ano, por fim, em que a pandemia ainda não nos deu sossego, mas em compensação a malta do desporto divertiu-se à grande.

Viaje pelas dez melhores frases do ano na galeria em anexo.