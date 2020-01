O Benfica voltou a bater recordes de pontos para segurar ao fim da primeira volta uma liderança que lhe dá vantagem efetiva e também à luz da história na corrida pelo título, ainda que baste olhar para a época passada para perceber que as coisas podem mudar muito. Ao perseguidor FC Porto, em perda em relação à última temporada, resta fazer algo que nunca fez, numa Liga marcada de resto pela queda livre do Sporting e pelo fenómeno Famalicão.

Os 48 pontos do Benfica na primeira volta, que correspondem a 16 vitórias e uma derrota (na Luz com o FC Porto), representam novo máximo de pontos para um campeão de inverno e acontecem logo a seguir a outro marco, estabelecido na época passada, quando as águias, já com Bruno Lage, fizeram 49 pontos na segunda volta, recorde absoluto no campeonato.

Então, em 2018/19, o Benfica conseguiu anular a desvantagem de cinco pontos para o FC Porto a dobrar a primeira volta – que chegou a ser de sete ainda na ronda anterior -, mas essa foi uma exceção. Desde que as vitórias valem três pontos, a partir de 1995/96, nunca nada parecido aconteceu. E o FC Porto só por uma vez conseguiu reverter uma desvantagem no final da primeira volta para ser campeão: em 2011/12, quando tinha dois pontos de diferença para o Benfica e acabou na frente.

Essa foi aliás a pior segunda volta do Benfica em relação à primeira neste período, quando somou menos nove pontos na última metade do campeonato. Em 2014/15 os encarnados também baixaram substancialmente na segunda volta, menos sete pontos, mas conseguiram segurar o título. Mais para trás, houve dois campeonatos, 2000/01 e 1996/97, em que o Benfica perdeu oito pontos na comparação entre as duas metades da competição. As águias fizeram 40 ou mais pontos na segunda volta nos últimos quatro campeonatos.

Quanto ao FC Porto, que nunca neste período dos três pontos dobrou um campeonato tão longe da frente, a lógica diz que para reverter o campeonato precisaria não só de deslizes do Benfica mas também de uma segunda volta muito forte. Desde 1995/96, os dragões fizeram por seis vezes 40 ou mais pontos na segunda volta, quatro delas na última década. O máximo que conseguiram foram 43 pontos, alcançados em 2017/18, no ano do último título, e em 2010/11, na época de André Villas-Boas, registo ainda mais notável porque foi alcançado em 15 jornadas, num campeonato em que o FC Porto apenas cedeu um empate na segunda volta.

Na comparação com a época passada, o Benfica é mesmo a equipa da Liga que mais pontos ganha, um total de 10 em relação à primeira volta da época passada. Também melhora no registo de golos, com o melhor ataque e a melhor defesa da prova (42 marcados e seis sofridos), contra os 37/17 de há um ano.

Há apenas seis equipas com mais pontos nesta altura do que tinham há um ano: além do Benfica o Rio Ave, que ganhou cinco, mais V. Setúbal, Marítimo e Boavista, todos com mais três, e Tondela, com mais dois. Os sadinos são um caso notável, uma vez que conseguem uma primeira volta histórica mesmo tendo o pior ataque do campeonato: 10 golos marcados que valem 22 pontos.

Sporting a distância de recorde e o Famalicão a aproveitar

O FC Porto perde dois pontos na comparação, mantendo-se praticamente em linha nos golos: 35/11 contra os 34/10 de há um ano, enquanto o Sporting, embora esteja a uma distância recorde da liderança, «só» perde seis pontos na comparação direta com a época passada. Já em 2018/19 os «leões» vinham numa tendência de queda em relação à temporada anterior, mas esta época ameaça bater recordes: os 22 pontos perdidos em 17 jogos abrem um fosso de 19 pontos para o Benfica que apenas tem comparação com 2012/13, quando o Sporting estava a 21 pontos da frente no dobrar da Liga, a 30 jornadas, e a 26 ao fim de 17 jornadas.

Quem aproveitou a crise dos leões foi o Famalicão, que consegue fechar a primeira volta no pódio, na época de regresso à Liga ao fim de 25 anos, com dois pontos de vantagem sobre o Sporting, depois de ter vencido em Alvalade na primeira volta. Mas também a uma distância da liderança que é recorde na era dos três pontos. Os 17 pontos que separam Benfica e Famalicão, primeiro e terceiro, dão bem a medida do crescente fosso na Liga.

Acentuada também esta época é a queda do Sp. Braga, a equipa que na última década vem lutando para se intrometer entre os «grandes», mas que um muito irregular arranque de época levou a perder 10 pontos na comparação com a primeira volta da temporada passada. Ainda assim, a maior descida em absoluto é do Belenenses: menos 13 pontos e um tombo de 10 lugares na tabela, da sexta posição de há um ano ao atual 16º.

Chicotadas a aumentar e golos a diminuir

O Belenenses já mudou duas vezes de treinador, a equipa da Liga que mais contribuiu para uma época que ameaça bater recordes em termos de «chicotadas»: já houve 11 mudanças de treinador, 12 se contarmos com a passagem de Leonel Pontes pelo Sporting entre a saída de Marcel Keizer e a entrada de Silas, mais do que… no total de cada uma das últimas duas épocas. O anterior máximo é de 16/17, com 19 mudanças nos bancos da Liga.

Mais uma tendência que não recomenda muito a Liga portuguesa. Tal como o número de golos marcados, que volta a mostrar forte tendência de queda, depois de alguns sinais de recuperação nas últimas épocas. Marcaram-se até agora 368 golos, média de 2.41 por jogo e menos 26 que na primeira volta de 2018/19.

Comparação de pontos com a primeira volta da época passada:

1. Benfica, 48 (38/2º em 2018/19), +10 pontos

2. FC Porto, 41 (43/1º), -2

3. Famalicão, 31 (-)

4. Sporting, 29 (35/4º), -6

5. Sp. Braga, 27 (37/3º), -10

6. V. Guimarães, 25 (28/6º), -3

7. Rio Ave, 25 (20/10º), +5

8. Gil Vicente, 22 (-)

9. V. Setúbal, 22 (19/11º), +3

10. Tondela, 20 (18/13º), +2

11. Marítimo, 20 (17/14º), +3

12. Boavista, 19 (16/15º), +3

13. Moreirense, 18 (28/7º), -10

14. Santa Clara, 17 (21/9º), -4

15. Paços Ferreira, 16 (-)

16. Belenenses, 15 (28/ 6º), -13

17. Portimonense, 14 (24/8º), -10

18. Desp. Aves, 9 (12/18º), -3