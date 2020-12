2020 foi um ano de altos e baixos no desporto nacional. Ainda antes de a pandemia ter cancelado os Jogos Olímpicos e várias outras competições, o ano trouxe uma má notícia: a morte de Paulo Gonçalves, aos 40 anos, na sétima etapa do Dakar.

Mas, logo no início de 2020, também se fez história no Europeu de Andebol e no futebol de praia.

Depois, o vírus obrigou o mundo a parar e a adaptar-se. Muitas competições foram canceladas, mas, ainda assim, houve portugueses a brilhar. Nomes conceituados mostraram que nem a pandemia os impede de ganhar e novos valores chegaram-se à frente e reclamaram destaque, como o ciclista de 22 anos que pôs todo o país a sonhar.

Houve grandes prestações nos desportos motorizados - com Miguel Oliveira, António Félix da Costa e Filipe Albuquerque aos comandos -, no ciclismo - com as prestações de João Almeida e Rúben Guerreiro no Giro e da comitiva nacional nos Europeus de pista –, no judo – com Telma Monteiro, Rochelle Nunes e Jorge Fonseca –, na canoagem - com Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos -, mas também no taekwondo, triatlo, futsal e até nos dardos.

Veja os momentos que marcaram 2020 nas modalidades nacionais na GALERIA ASSOCIADA.