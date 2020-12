O ano foi atípico, mas nem por isso as grandes estrelas do futebol internacional deixaram de brilhar. Tivemos um Bayern Munique demolidor, com Lewandowski e o treinador Flick à cabeça, e um Liverpool comandado por Jürgen Klopp que voltou a tocar no céu de Inglaterra 30 anos depois.

Neymar chegou-se à frente no PSG, Haaland confirmou que é um fora de série e Messi «fintou» o caos que é o Barcelona. Mas há mais.

Estas são as dez figuras do ano para o Maisfutebol. Percorra-as na galeria acima associada.