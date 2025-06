Nuno Mendes parece ter entrado para a corrida à Bola de Ouro. Venceu a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, juntamente com a Liga, a Taça de França e a Supertaça, bem como a Liga das Nações por Portugal.

Não só venceu esses prémios coletivos como também foi preponderante a nível individual. Pelo clube, anulou jogadores como Bukayo Saka (Arsenal) e Mohamed Salah (Liverpool) durante a campanha na Champions, marcando quatro golos nesta edição.

Após ser considerado o melhor jogador da fase final da Liga das Nações, com um golo, uma assistência, participação no golo de Ronaldo na final e vários duelos ganhos a Lamine Yamal, Nuno Mendes faz manchetes em todo o mundo.

O próprio não deu gás à possibilidade da Bola de Ouro, admitindo com humildade que Yamal e Dembélé estão melhor colocados, mas esta foi uma pergunta recorrente dos jornalistas durante os festejos do título. Será Nuno Mendes um candidato a vencer?

A história é desfavorável aos defesas na corrida para o maior galardão individual do futebol. Entregue pela revista France Football em colaboração com a UEFA, só três defesas venceram esta distinção ao longo de quase 70 anos.

Franz Beckenbauer foi o primeiro. Em 1972, capitaneou a República Federal da Alemanha que foi campeã do Europeu nesse ano. Teve apenas mais dois votos do que os colegas de seleção Gerd Muller e Gunter Nezter. Viria a ser a ganhar uma segunda Bola de Ouro em 1976, apesar a derrota com a Checoslováquia na final do Euro. É o único defesa com dois galardões.

O segundo defesa a vencer a Bola de Ouro é também alemão. Matthias Sammer foi o esteio da Alemanha reunificada em 1996 na conquista do Europeu 1996. Além disso, levou o Borussia Dortmund ao bicampeonato alemão nesse ano. Venceu Ronaldo Nazário de Lima (Barcelona) por um voto.

Por fim, o caso mais recente foi o de Fabio Cannavaro. Mais uma vez, após uma conquista com a seleção nacional. Cannavaro foi o capitão da coesa seleção italiana que levou de vencida o Mundial 2006 organizado na... Alemanha. Nos primeiros meses do ano levou a Juventus ao bicampeonato italiano e transferiu-se no verão para o Real Madrid. Bateu o colega Gigi Buffon e o francês Thierry Henry na votação.