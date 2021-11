Quem vai vencer a Bola de Ouro? Esta segunda-feira, a discussão sobre quem deve ganhar, termina.



Realiza-se, a partir das 19h30, a 65.ª cerimónia da Bola de Ouro que premeia o melhor jogador e a melhor jogadora, além do melhor jovem (Troféu Kopa) e o melhor guardar-redes (Troféu Yachine). Lembre-se que Rúben Dias, Bruno Fernandes e Ronaldo estão entre os candidatos enquanto Nuno Mendes concorre para melhor jovem.



Além disso, esta segunda-feira decorre ainda o sorteio do Mundial de Clubes 2021, prova que vai contar com a presença de duas equipas orientadas por treinadores portugueses, Palmeiras e Al-Hilal.



A 12.ª jornada da Liga prossegue ainda esta segunda-feira com a visita do Santa Clara à Amoreira, às 20h15. Horas antes, há um Estrela da Amadora-Benfica B, da II Liga.





O que há para ver esta segunda-feira:



BOLA DE OURO

Cerimónia da 65.ª Bola de Ouro, que premeia o melhor jogador e a melhor jogadora de 2021, e ainda o melhor jogador jovem (Troféu Kopa) e o melhor guarda-redes (Troféu Yachine), no Teatro Châtelet, em Paris, às 19h30.

-----------------------------------------

Sorteio do Mundial de Clubes 2021, na sede da FIFA, em Zurique, Suíça, às 16h00.



Liga



Estoril-Santa Clara, 20h15



II Liga



Estrela da Amadora - Benfica B, 18h00



Espanha



Osasuna-Elche, 20h00