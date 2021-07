Não poderia ter corrido melhor o final de época para Jorginho. O jogador ítalo-brasileiro venceu a Liga dos Campeões pelo Chelsea e o Euro 2020 pelos azzurri, razão pela qual é apontado como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro.

Questionado sobre essa possibilidade, Jorginho foi taxativo: «Se for pela habilidade, o melhor jogador do mundo não sou eu, mas, se for quem ganhou mais, não há ninguém que tenha ganho mais que eu» afirmou o médio, em declarações no programa 'Bem, Amigos!' do canal brasileiro SporTV.

Jorginho recordou também, com boa disposição, o momento do penálti falhado frente a Inglaterra.



«Estava tudo combinado, sabia que o Donnarumma iria defender o seguinte [risos]. Dou sempre o máximo pela minha equipa, mas às vezes não é suficiente. Falhei o penálti, senti o peso todo do mundo a cair-me em cima, queria dar a vitória ao meu país. Por sorte, temos esse fenómeno [Donnarumma] na baliza», completou o campeão europeu.