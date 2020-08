Ricardo Ferreira recuperou a alegria de jogar ao serviço do Belenenses, depois de ter assinado pelo clube lisboeta em janeiro. No capítulo pessoal, o defesa-central de 27 anos também vive um momento particularmente feliz e decidiu proporcionar à namorada umas férias de sonho, num resort de luxo nas Maldivas.



No resort de cinco estrelas localizado numa ilha privada, Ricardo Ferreira tem demonstrou o seu amor por Bárbara Monteiro e a bela namorada do jogador vai fazendo subir a temperatura com algumas fotografias sensuais.



Numa delas, aliás, a namorada do defesa surge numa, deitada em cima de uma rede e apenas com um lençol a cobrir parte do corpo. Bárbara Monteiro recebe vários elogios de amigas pela sua boa forma física e essa foto não foi exceção: «Não aguento», escreveu uma delas. «Nãpo sei lidar com estas fotos», acrescentou outra.



Quanto a Ricardo Ferreira, voltou ao ativo em cinco jogos na Liga com a camisola do Belenenses, já em julho, após meia época sem clube e praticamente dois anos e meio sem competição, devido a graves lesões. O atleta já passou por FC Porto, AC Milan, Empoli, Olhanense, Paços de Ferreira e Sp. Braga, antes de chegar à formação orientada por Petit.



