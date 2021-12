O Benfica apresentou esta sexta-feira a sua barbearia, garantindo que este é um «conceito inédito no mundo do desporto».



O clube explica que o primeiro passo assenta numa linha de produtos online. Em 2022, surgirá uma loja física onde o adepto poderá «cortar o cabelo, a barba, o bigode e até fazer tatuagens». À Benfica, claro.



A «Barbearia à Benfica» avança para já com dois packs assentes num par de fragâncias - o Fervor e o Sem Rival e compostos por shampoo, gel de banho, condicionador e after shave.