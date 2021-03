A investigação da polícia catalã no processo «Barçagate» apurou que o FC Barcelona simulou despesas com a academia de futebol, para financiar uma alegada campanha difamatória contra adversários do ex-presidente Josep Maria Bartomeu, noticia a agência EFE.

De acordo com a agência noticiosa espanhola, com base no relatório policial, o FC Barcelona simulou o pagamento 192.000 euros, fracionados em prestações mensais, à empresa Tantrasoft, pertencente ao grupo que detém a I3 Ventures, simulando gastos com a academia, conhecida por La Masia.

A investigação da polícia catalã também apurou que algum responsável do FC Barcelona «cedeu dados pessoais de sócios do clube, com o intuito de serem utilizados para fins de propaganda, contra possíveis opositores e críticos da direção».

Bartomeu e Jaume Masferrer, ex-diretor da presidência do clube espanhol, saíram na terça-feira em «liberdade provisória», após terem comparecido perante um juiz, no âmbito da investigação do processo «Barçagate».

Os dois antigos dirigentes foram colocados em liberdade, após terem passado a noite sob detenção, mas «permanece aberta a investigação» sobre crimes de corrupção e outros delitos criminais, informou o Tribunal Superior da Catalunha, em comunicado.

Bartomeu e Masferrer decidiram não prestar declarações em tribunal, tal como já tinha acontecido perante as autoridades policiais, à semelhança do que fizeram o diretor geral do clube, Óscar Grau, e o diretor jurídico, Román Gómez Ponti, que saíram em liberdade na segunda-feira.

As autoridades regionais da Catalunha realizaram buscas em cinco locais, entre empresas e particulares, com o intuito de encontrar material útil para a investigação, confirmando que um dos locais alvo das buscas foram «departamentos específicos» em Camp Nou, estádio do Barcelona.

Além dos escritórios em Camp Nou, os mossos d’esquadra realizaram buscas também na sede da I3 Ventures e da Telampartner, duas empresas alegadamente contactadas para agir nas redes sociais contra adversários e atletas que se opunham à direção de Bartomeu.