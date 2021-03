O antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o chefe de gabinete da presidência, Jaume Masferrer, já deixaram a esquadra onde passaram a noite, depois de terem sido detidos no âmbito do caso «Barçagate», e vão agora prestar declarações em tribunal.

A investigação está relacionada com a contratação de uma empresa para descredibilizar pessoal do Barça, incluindo jogadores, nas redes sociais.

Para além de Bartomeu e e Masferrer, foi também detido o CEO, Óscar Grau, e ainda Román Gómez Punti, responsável pelo departamento médico.