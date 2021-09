O Flamengo qualificou-se na quarta-feira para a final da Libertadores, dois anos após o triunfo sob o comando de Jorge Jesus, graças a mais dois golos de Bruno Henrique aos equatorianos do Barcelona.

Em Guayaquil, o avançado de 30 anos, resolveu a segunda mão da meia-final (2-0) com um bis, selado aos 18 e 50 minutos - após outras tantas assistências de Éverton Ribeiro -, repetindo o que havia conseguido no Maracanã na primeira mão (2-0).

O conjunto do Rio de Janeiro está, assim, na segunda final em três anos, sendo que, em 2019, venceu na final os argentinos do River Plate por 2-1, graças a dois tentos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa na parte final do encontro.

Desta vez, a final, marcada para o dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideu, o Flamengo, agora de Renato Gaúcho, vai ter pela frente o Palmeiras, de Abel Ferreira, que na terça-feira eliminou o Atlético Mineiro.

A capital do Uruguai vai, assim, presenciar a quarta final 100% brasileira e segunda consecutiva, depois de na última, já disputada este ano [30 de janeiro, no Maracanã], o Palmeiras ter superado o Santos por 1-0, graças a um tento de Breno Lopes, nos descontos, aos 90+9 minutos.