O vencedor da Bola de Ouro só vai ser conhecido no próximo mês, mas Patrice Evra tem muito claro sobre quem quer que vença o galardão.

«Na minha opinião, a Bola de Ouro tem de ir para o Jorginho ou para o Kanté», disse o antigo internacional francês.

«Estou farto que a deem sempre a Leo Messi. O que é que ele fez este ano? OK, venceu a Copa América, tudo bem. Mas digam-me o que é que ele fez ao longo do ano com o Barcelona», concluiu Evra, à ESPN.