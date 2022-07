O Barcelona informou esta quinta-feira que chegou a «um princípio de acordo» com o Sevilha por Jules Koundé.

«O Barcelona e o Sevilha chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Jules Olivier Koundé, dependente da assinatura dos contratos e dos exames médicos», lê-se, no comunicado dos blaugrana.

Formado no Bordéus, o defesa de 23 passou as últimas três temporadas no Sevilha, onde se destacou e chegou à seleção francesa.

Agora, muda-se para o Barcelona. Mesmo em dificuldades financeiras, o clube catalão assegura aqui o quinto reforço para a nova época, depois de Lewandowski, Christensen, Kessié e Raphinha.