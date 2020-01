O Barcelona goleou nesta quinta-feira o Leganés, por 5-0, nos oitavos de final da Taça do Rei. O português Nélson Semedo fez a assistência para o primeiro golo, enquanto Lionel Messi bateu o canto para o 2-0 e bisou no encontro.



Antoine Griezmann foi o primeiro a festejar, na sequência de um passe atrasado de Nélson Semedo, que subiu bem pelo corredor direito (4m). Lenglet, na sequência de um pontapé de canto, ampliou a vantagem catalã (28m).



Já na segunda parte, Messi fez o 3-0 para o Barcelona (59m), Arthur Melo (77m) marcou o quarto e seria novamente o argentino a balançar as redes, já ao minuto 89, fixando o resultado final.



Chidozie, defesa cedido pelo FC Porto ao Leganés, foi titular mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipa.



Veja os golos:

