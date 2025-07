Adil Rami deixou duras críticas a Lamine Yamal e ao comportamento do jovem prodígio do Barcelona, garantindo mesmo que, «humanamente falando», não o suporta mais.

Em declarações no seu canal da Twitch, o antigo internacional francês destacou a maneira como Yamal cumprimentou Cristiano Ronaldo, após a final da Liga das Nações, e apelidou de «loucura» a forma como usa os calções puxados para baixo durante os jogos.

«Há dois meses que, humanamente falando, não o suporto mais. Não me importa as pessoas que não estão felizes, quer os adeptos do Barcelona, quer os adeptos do Lamine Yamal. Futebolisticamente, nada a dizer. É uma estrela e certamente vai ganhar muitas Bolas de Ouro, Ligas dos Campeões e o que quiserem. Mas, humanamente falando, a p*** da tua mãe», afirmou.

«A forma como apertou a mão do Cristiano irritou-me. Começou ali. A loucura de andar com os calções puxados para baixo, isso vem das prisões dos Estados Unidos e do México. Há coisas que me preocupam. Ele dá festas e as pessoas já falam das festas dele. Acha que é americano», acrescentou o antigo internacional francês.

Assista aqui às declarações de Adil Rami: