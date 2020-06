O antigo jogador do Benfica, Pablo Aimar, falou sobre o compatriota Lionel Messi, a propósito do 33.º aniversário do jogador do Barcelona e não lhe poupou elogios.

«É um orgulho que Messi tenha dito que sou o seu ídolo e me tenha elogiado. Falámos algumas vezes quando nos cruzámos e foram conversas bonitas. Às vezes dois tímidos soltam-se bastante», disse Aimar em declarações à «TyC Sports».

«Leo é dos melhores cinco jogadores da história. Supera a barreira dos grandes jogadores. Vê-se ao longe a velocidade de pensamento e a execução instantânea. Parece que domina o jogo, tudo parece fácil», apontou, dizendo: «Messi é dos poucos jogadores que fazem com que os miúdos se sentem a ver um jogo inteiro.»

«Espero que continue a gostar de jogar para que continuemos a ver os seus jogos», acrescentou Aimar, falando depois num tom mais pessoal.

«Gosto também muito da forma como ele consegue continuar a ser quem é. Além do lado futebolístico, que é impressionante, admiro-o nesse sentido.»