Depois da vitória frente ao Dínamo de Kiev, a primeira nesta Liga dos Campeões, os adeptos do Barcelona receberam mais uma boa notícia na noite de quarta-feira: a renovação de Ansu Fati.

O prodígio espanhol falou esta manhã aos jornalistas, revelou que teve ofertas para deixar o Barça, mas garantiu que a prioridade foi sempre ficar na Catalunha.

«Desde o primeiro dia disse ao Jorge Mendes [empresário] que a minha primeira opção era continuar no Barcelona. Chegámos a acordo e estou feliz, tive algumas ofertas, mas a minha ilusão era continuar aqui», disse, citado pela imprensa.

Ansu Fati ficou com o número 10 que era de Messi e afirmou que não se sente pressionado por isso.

«Podia ter sido outro jogador a ficar com o 10, mas por sorte fui eu. Estou agradecido aos capitães de equipa por me terem dado essa possibilidade. Estou no Barça e tenho de estar preparado. Não é pressão, é motivação. Ninguém vai igualar o que Messi fez, tenho de seguir o meu caminho», atirou.