18 de abril de 2007.

O Barcelona recebia o Getafe em Camp Nou, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça do Rei.

Aos 28 minutos, magia: um jovem de apenas 19 anos chamado Lionel Messi recebeu a bola ainda antes do meio-campo, fintou meia equipa adversária e, depois de também ter ludibriado o guarda-redes, fez o 2-0 para os culés.

Um momento que fez o mundo do futebol recuar mais de 20 anos: Messi recriou o golaço do compatriota Diego Armando Maradona no Mundial de 86, na vitória da Argentina sobre a Inglaterra.