O presidente do Barcelona, Joan Laporta, voltou a afirmar o desejo de contratar em definitivo João Félix e João Cancelo, jogadores que estão emprestados por Barcelona e Manchester City, respetivamente.

Em entrevista à agência EFE, na qual reforçou a confiança em Xavi, técnico dos blaugrana, o dirigente revelou que já conversou com os dois clubes para um futuro negócio, em definitivo.

«O agente dos dois jogadores [Jorge Mendes], e os dois clubes [Manchester City e Atlético de Madrid], com quem temos uma boa relação, já nos orientaram por onde têm de ir as diretivas para que as operações se concluam e que se incorporem no Barcelona», começou por dizer.

«Temos interesse de que não estejam por empréstimo, mas sim que pertençam ao plantel [de forma definitiva]. Vamos ver com evolui. No momento certo vamos tratar do assunto. Creio que em ambas as operações todas as partes sairão satisfeitas», acrescentou.