Treinador do Barcelona, Ronald Koeman não esconde a desilusão por ter perdido Antoine Griezmann para o Atlético de Madrid, no último dia do mercado de transferências.

Numa longa entrevista ao jornal Sport, o técnico holandês falou sobre a situação do francês e abordou ainda a saída de Lionel Messi.

«A saída do Griezmann teve a agravante de ter sido no último dia, praticamente sem tempo para encontrar uma solução. Foi uma m****. Griezmann tinha um grande contrato e se saísse ia ajudar a situação económica do clube. Por isso é que permiti a saída», afirmou, antes de falar de Messi.

«Foi uma desilusão muito grande. Toda a planificação da temporada estava feita com ele na equipa. Depois do que aconteceu na época passada [Messi pediu para sair], o Leo estava super motivado, a um nível muito alto e claro, perder o melhor do mundo afeta sempre. Não se foi apenas o Messi, foi-se um símbolo deste clube», disse Koeman, que revelou ainda que está aberto a renovar contrato com os culés.

Ronald Koeman, refira-se, já treinou o Benfica e vai reencontrar esta época os encarnados, já que as duas equipas estão no mesmo grupo da Liga dos Campeões.