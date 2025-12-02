O Barcelona venceu o Atlético de Madrid no Camp Nou, por 3-1, em partida adiantada da 19.ª jornada do campeonato. Na noite desta terça-feira, o avançado Raphinha (ex-Sporting e V. Guimarães) foi capitão nos catalães.

Os madrilenos inauguraram o marcador ao minuto 19, pelo médio Baena, marcando primeiro do que o adversário pelo 15.º jogo consecutivo na La Liga. O recorde pertence ao Atlético desde sábado.

Ainda assim, Raphinha restabeleceu a igualdade aos 26 minutos. Foi o quarto golo do brasileiro no campeonato.

Pouco depois, aos 36 minutos, Robert Lewandowski protagonizou um raro momento, cobrando um penálti muito por cima.

Na etapa complementar, entre trocas, o médio Dani Olmo completou a reviravolta, assistido por Lewandowski aos 65 minutos. Apesar do remate cruzado certeiro, o internacional espanhol caiu mal e saiu lesionado.

Até final, os “Colchoneros” não foram eficazes e viram Ferrán Torres alcançar oitavo golo no campeonato aos 90+6 minutos, quando os madrilenos estavam estacionados no ataque.

Desta forma, o Atlético encaixou a segunda derrota na La Liga e continua no 4.º lugar, com 31 pontos, a seis do Barcelona. No calendário da turma de Simeone segue-se a visita ao Ath. Bilbao (8.º), no sábado (20h).

Quanto ao Barcelona, aumentou para quatro os pontos de vantagem sobre o Real Madrid e aponta à visita ao Betis (5.º), no sábado (17h30).