Antes do embate para a Liga dos Campeões com o Benfica, o Barcelona goleou (4-0) o Real Sociedad, este domingo, para a Liga Espanhola, isolando-se no primeiro lugar do campeonato.

Após o apito final, Hansi Flick foi questionado sobre se a partida teria sido o «jogo ideal» para preparar o embate com o Benfica.

«Veremos na quarta-feira. Não posso dizer isso. Claro que houve coisas que nos ajudaram hoje, como o cartão vermelho, a forma como jogámos, as substituições de Raphinha, Pedri e Cubarsí, que puderam descansar um pouco. Mas veremos na quarta-feira, porque o Benfica teve uma semana para preparar o jogo e temos de ter cuidado com isso», respondeu o técnico catalão.

«É muito importante que nos concentremos apenas no próximo jogo, que é contra o Benfica. Hoje estamos satisfeitos com os três pontos, mas ainda há um longo caminho a percorrer na La Liga, na Taça do Rei e também na Liga dos Campeões. Mas, como já disse, vamos lutar por todos os títulos, e penso que, quando começámos esta época, ninguém pensava que fôssemos capazes de o fazer. Por isso, estamos em posição de lutar, e é isso que queremos, lutar até ao fim da época», acrescentou

A primeira eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Benfica está marcada para esta quarta-feira, às 20h, no Estádio da Luz.