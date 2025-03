O Barcelona anunciou que a UEFA autorizou o clube a alterar o protocolo que os clubes são obrigados a seguir antes dos jogos da Liga dos Campeões, pelo que esta segunda-feira apenas o treinador falará aos jornalistas.

O pedido do Barcelona foi feito após a morte do médico Carles Miñarro, que deixou o plantel principal em choque e levou ao adiamento do jogo com o Osasuna. Por isso, e porque os jogadores ainda estão em choque, o clube catalão pediu à UEFA que os protegesse neste momento das perguntas dos jornalistas.

Ora por isso, na conferência de imprensa desta segunda-feira, agendada para as 12 horas, vai estar apenas o treinador Hans-Dieter Flick.