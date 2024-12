Num jogo repleto de emoções, o Betis e o Barcelona empataram 2-2 com o golo da igualdade para a equipa da casa a ser marcado aos 90+4.

Depois de um mês de novembro com duas derrotas e um empate na Liga Espanhola, o Barcelona entrou em dezembro com uma vitória por 5-1 na última jornada e não queria desperdiçar o momento tropeçando novamente fora de casa. Contudo, o Betis estragou os planos aos catalães nos minutos finais da partida.

Mesmo tendo começado a ganhar com um golo de Lewandowski aos 39, os homens de Hansi Flick viram o cenário complicar-se na segunda parte quando Lo Celso converteu uma grande penalidade aos 68 minutos.

Ainda assim, apesar do nervosismo temporário, Yamal encontrou Ferran Torres aos 82 minutos e o espanhol voltou a dar esperanças aos visitantes que tentavam segurar os três pontos até ao final.

No entanto, a equipa da casa viria mesmo a resgatar um ponto no quarto dos nove minutos de compensação concedidos através de Assane Diao que empurrou a bola para o fundo das redes e selou o empate.

Assim, o Barcelona volta a perder pontos na La Liga e dá a oportunidade ao Real Madrid de subir à liderança do campeonato uma vez que os merengues têm dois jogos a menos e caso os vençam podem ficar com mais um ponto que os catalães. Já o Bétis, que não contou com Rui Silva na baliza por se ter lesionado no aquecimento, soma 21 pontos e segue no 11º lugar.