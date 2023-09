Uma entrada dura obrigou Vítor Roque a ser substituído na vitória do Athletico Paranaense diante do Internacional logo aos dez minutos de jogo.

Já contratado pelo Barcelona, o prodígio brasileiro de 18 anos foi travado em falta por Nico Hernández logo aos sete minutos, num lance na direita do ataque do Athletico. A entrada foi ríspida e provocou uma entorse no pé direito de Roque, que teve de sair de maca.

Já esta sexta-feira, Xavi Hernández, técnico do Barça, foi questionado sobre a lesão do jovem avançado. «Os médicos do Barça estão em contacto permanente com os do Brasil. Estamos à espera, espero que não seja nada», respondeu, sobre a gravidade da lesão de Vítor Roque.

Ora veja: