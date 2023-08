Ansu Fati está praticamente fechado no Brighton, da Liga Inglesa.

O Barcelona vai emprestar o internacional espanhol ao clube da Liga Inglesa, sem opção de compra, sendo que Ansu Fati viaja já esta quinta-feira de manhã para Brighton & Hove, no condado de East Sussex, sul de Inglaterra, para cumprir todas as formalidades e assinar contrato.

A saída de Ansu Fati pode ser importante para um português, de resto: neste caso João Félix.

Isto porque abre uma vaga no ataque e liberta fundos relacionados com os ordenados para o clube investir. João Félix, aliás, continua à espera que os catalães reúnam as condições financeiras necessárias para avançar com o negócio.

É importante, no entanto, referir que uma coisa não provoca diretamente a outra: ou seja, a saída de Ansu Fati não significa a entrada de João Félix. Apenas abre espaço para o negócio, porque o Barcelona continua a enfrentar enormes constrangimentos, que ainda não permitiram fechar, por exemplo, a contratação por empréstimo de João Cancelo.

João Félix vai ser provavelmente tema até ao último dia de mercado.