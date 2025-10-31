Já há data para o regresso ao Camp Nou! O Barcelona anunciou esta sexta-feira que a equipa vai regressar ao relvado do mítico estádio no dia 7 de novembro, para realizar um treino aberto aos adeptos.

Segundo o clube catalão, a sessão de treino servirá também como «um teste técnico e operacional para garantir o bom funcionamento dos sistemas, pontos de acesso e vários aspetos das instalações, como parte do processo de reabertura gradual do estádio».

Os bilhetes vão custar cinco euros para sócios e dez para o público em geral. A iniciativa visa apoiar crianças e adolescentes hospitalizados, além da pesquisa de terapias inovadoras que ajudem na recuperação de doenças.

O acesso ao estádio será limitado a 23 mil pessoas, correspondendo à zona onde o Barcelona já possui uma licença de ocupação.

Espera-se que o novo Camp Nou tenha capacidade para 105 mil espectadores e é esperado que esteja a funcionar em pleno na próxima época. Porém, o Barcelona tem trabalhado no sentido de poder competir já em Camp Nou este mês, caso tenha autorização para tal.

A 2 de outubro, no comunicado em que confirmou que o jogo ante o Olympiacos, da Liga dos Campeões, disputado no passado dia 21, não seria em Camp Nou, o Barcelona adiantou que continuava a trabalhar «para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Spotify Camp Nou nos próximos dias» e que, nesse contexto, estava a analisar «as novas alterações que a Prefeitura de Barcelona partilhou com o clube» no final de setembro. Ou seja, há possibilidade de o Barcelona jogar no seu estádio ainda em 2025/26, mesmo com obras em curso, caso haja luz verde para tal.

Até lá, o clube catalão continua a realizar os encontros oficiais no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.