As obras de remodelação do Camp Nou devem estar concluídas no início da época 2026/27, anunciou o Barcelona, esta quarta-feira. Com capacidade para 104 mil espectadores, o novo estádio do clube deverá gerar uma receita anual mínima de 347 milhões de euros.

A vice-presidente para a área institucional e o diretor de operações do clube confirmaram, em conferência de imprensa, que a equipa volta a jogar no estádio a partir de dezembro, que na altura poderá acolher um total de 64 mil espectadores. Espera-se que a construção da terceira bancada de cobertura esteja pronta em agosto de 2025.

O diretor de operações do clube, Joan Centelles, confessou que os prazos previstos estão a ser cumpridos e que já foram gastos 342 do 1071 milhões de euros disponíveis no orçamento referente às obras.

De recordar que o Barcelona tem jogado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuic.