Ainda está longe de ser uma obra acabada, mas já se nota alguma diferença nas obras do Camp Nou desde há uns meses para cá.

O estádio do Barcelona, em reconstrução, foi praticamente destruído no verão, depois de a época 2022/23 terminar. Esta terça-feira, os culés partilharam um vídeo a mostrar como está o recinto atualmente: ainda muito em bruto, mas já a desenhar-se qualquer coisa, principalmente no primeiro anel.

O Barça, refira-se, tem jogado no Estádio Olímpico de Montjuic esta temporada.

Ora veja: