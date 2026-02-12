Barcelona
Há 43 min
VÍDEO: centro de treinos do Barcelona danificado pelo mau tempo
Vento forte derruba parte de um dos muros e obriga ao corte do trânsito
DIM
Vento forte derruba parte de um dos muros e obriga ao corte do trânsito
DIM
O mau tempo em Espanha continua a causar estragos e nem a Cidade Desportiva Joan Gamper escapou.
Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver parte de um dos muros do centro de treinos do Barcelona derrubado, sendo que, de acordo com informação apurada pela imprensa espanhola, este incidente não causou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito junto ao espaço.
Assista aqui às imagens da Cidade Desportiva Joan Gamper:
RELACIONADOS
Inglaterra: Thomas Partey com duas novas acusações de violação
Fernando Gomes eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA
Champions: Benfica anuncia bilhetes esgotados para Madrid
OFICIAL: lembra-se de Miroslav Klose? Renovou contrato com o Nuremberga
Mourinho revela novidade para os Açores: «Lukebakio vai para jogo»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS