O mau tempo em Espanha continua a causar estragos e nem a Cidade Desportiva Joan Gamper escapou.

Através de imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver parte de um dos muros do centro de treinos do Barcelona derrubado, sendo que, de acordo com informação apurada pela imprensa espanhola, este incidente não causou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito junto ao espaço.

Assista aqui às imagens da Cidade Desportiva Joan Gamper: