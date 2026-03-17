Depois de Joan Laporta anunciar o acordo para a renovação com Hansi Flick até 2028, o treinador do Barcelona corroborou as palavras do presidente e adiantou que este é o seu último projeto enquanto timoneiro. Nesta terça-feira, à margem da antevisão à receção ao Newcastle, o alemão surpreendeu os jornalistas.

«Gosto de trabalhar no Barcelona, mas também valorizo a minha independência. Tenho uma grande família e muito apoio. Isto é futebol e tento dar o meu melhor. Não penso em sair. Este vai ser o meu último clube, o que me deixa feliz. (…) Acho que não é o momento para falar sobre isto. Há um jogo importante. Estou muito contente em Barcelona, mas tenho de falar com a minha família. Há tempo», explicou em conferência de imprensa.

O Barcelona recebe o Newcastle nesta quarta-feira (17h45), na segunda mão dos “oitavos” da Liga dos Campeões. Em Inglaterra, Yamal decidiu e manteve a eliminatória empatada (1-1).

Aos 61 anos, Flick vive a segunda época pelo Barcelona, onde já conquistou campeonato, Taça e Supertaça. Antes, o treinador orientou Alemanha, Bayern Munique e Hoffenheim, conquistando Taça da Alemanha, Supertaça da Alemanha, Mundial de Clubes, Champions e Supertaça Europeia.