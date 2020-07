O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo de acordo com o ranking da Brand Finance, de 2020. O emblema espanhol tem a marca avaliada em 1.419 milhões de euros. O Benfica é o único clube português a entrar no Top50.

O Barcelona subiu um lugar na tabela e passou o Manchester United. O clube catalão era terceiro, passa agora a segunda com a avaliação da marca Barça a ficar «apenas» a seis milhões de euros do Real Madrid.

Ainda assim, são os clubes ingleses que dominam o Top. Há seis no Top10 e 19 no Top50.

A vitória do Liverpool na Premier League fez o clube de Anfield subir duas posições: é agora quarto, seguido de Manchester City e Bayern Munique. PSG, Chelsea, Tottenham e Arsenal fecham o top10.

O Benfica é 46.º. Ou seja, em relação a 2019, caiu seis lugares. É o único representante de Portugal.

O relatório da Brand Finance afirma que a pandemia de Covid-19 fez com que o valor total dos clubes tenha caído pela primeira vez em seis anos: houve uma desvalorização de 751 milhões de euros, ou 3,7 por cento.

O mesmo explica que o Colónia, seguido por Leicester e pelo RB Leipzig, é o clube com crescimento mais rápido. Todos eles valorizaram mais de 40 por cento.