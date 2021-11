O Benfica empatou em Barcelona (0-0) e chega à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões com hipóteses de apuramento para os oitavos de final da competição.



Nesta altura, a formação encarnada ocupa o terceiro lugar no Grupo E com cinco pontos, contra sete do Barcelona, segundo classificado. O Bayern tem 15 e o Dínamo Kiev apenas um.



A equipa de Jorge Jesus já garantiu a terceira posição e precisa de vencer o Dínamo Kiev na Luz, na derradeira ronda, para lutar por algo mais. Mas não chega. O Benfica precisa ainda que o Barcelona empate ou perca no reduto do Bayern Munique.



Recorde-se que a formação encarnada fica com vantagem no confronto direto com os catalães, face ao triunfo em casa.