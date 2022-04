A 15 pontos do Real Madrid, o Barcelona já vê o título como uma miragem, mas Dani Alves fez questão de enviar uma mensagem aos rivais, depois do triunfo dos catalães no Anoeta.

«Eles tiveram sorte porque nós chegamos tarde. Não aconteceu e agora é hora de pensar no próximo objetivo. Gostaríamos de competir com eles de uma maneira diferente, mas a vida é assim. É hora de focar nos seis jogos que restam, fazendo todo o esforço e colocando tudo o que temos para alcançá-lo», disse citado pelo Mundo Deportivo.

O brasileiro abandonou o relvado aos 66 minutos por queixas físicas e assumiu que a equipa tem sido sujeita a «um desgaste muito grande».

Relativamente ao rival desta quinta-feira, Dani Alves reconheceu que «pressiona duro». «Tivemos mais controlo na primeira parte, depois diminuímos a intensidade, mas também é preciso saber sofrer», atirou.