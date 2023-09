Deco será apresentado esta quarta-feira como novo diretor desportivo do Barcelona.

De acordo com o clube culé, a cerimónia vai decorrer na Cidade Desportiva Joan Gamper, a partir das 11h00 (10h00 hora de Portugal Continental). Toda a nova estrutura desportiva do Barça será apresentada.

De resto, Deco já marcou presença na reunião da direção do Barcelona, ele que já colabora há alguns meses com o emblema catalão, mas só após o fecho do mercado assumiu oficialmente a função de diretor-desportivo.

Nesse cargo, Deco sucede a Mateu Alemany.