Ousmane Dembélé parece estar agora, aos 25 anos, a confirmar todo o potencial que lhe era apontado, mas o caminho nem sempre foi fácil.

Em entrevista à RMC Sport, o avançado francês do Barcelona confessou que nem sempre teve bons hábitos e que isso o fez perder cinco anos da sua vida profissional.

«Tinha de estar são para poder jogar e render. Queria estar saudável, ter saúde para poder jogar e ir melhorando pouco a pouco», começou por dizer.

«O meu estilo de vida nos primeiros anos no Barça? Era um jovem, com outros. Mas consegui sair desta situação. No entanto, nem tudo foi com as pessoas pensavam. De 2017 a 2021 perdi muito tempo. Perdi cinco anos da minha vida», reconheceu.

Um dos fatores que atrasou Dembélé foram as lesões: «Tive muitas lesões musculares. Se não trabalhas, não evoluis. Não te fortaleces e vais magoar-te, como me diziam. Com Koeman e com o Xavi, melhorou. Desde esse momento que não tive mais lesões. (...) Agora toda a gente fala de futebol, é melhor.»