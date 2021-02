O alegado interesse do Paris Saint-Germain em Lionel Messi continua a marcar a atualidade blaugrana e esta terça-feira Ronald Koeman voltou a abordar esse assunto.

O técnico do Barcelona aproveitou para responder a Rudi Garcia, homólogo do Lyon que o acusou de incoerência a propósito de Memphis Depay.

«Li que o Koeman ficou ofendido porque o PSG falou sobre o Messi antes do jogo da Liga dos Campeões entre as duas equipas. Mas ele não teve vergonha de falar sobre o Depay mesmo depois da janela de transferências terminar», havia dito Garcia.

«Não sei porque é falam do Messi. Se querem falar do Leo e do seu futuro, força. Agora parece que o treinador do Lyon gosta de falar com a imprensa e ser protagonista. Rudi Garcia não é um nome importante para mim», respondeu Koeman esta terça-feira, em conferência de imprensa.

O holandês deixou depois elogios a Messi: «O que Messi tem feito é incrível. O número de golos, de títulos... (...) Messi é o melhor de sempre no futebol. É difícil comparar com Cruyff, Pelé e Maradona, mas o que vi de Messi nos últimos 15 anos é muito bom.»