Alex Baldé, lateral-esquerdo que assumiu na época passada o lugar que foi de Jordi Alba ao longo de praticamente uma década, renovou contrato com o Barcelona.

O jogador de 19 anos, produto da cantera blaugrana, passa a ficar ligado ao emblema catalão até 2028 e fica com uma cláusula de mil milhões de euros.

Apesar da tenra idade, e além de ser titular no Barça, Baldé marcou presença no Mundial do Qatar, tendo já seis internacionalizações por Espanha.