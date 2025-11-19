O Barcelona apresentou esta quarta-feira o quarto equipamento da temporada, inspirada no conceito «A arte de ser Culer» e num dos momentos mais icónicos da história recente do clube: a vitória por 3-0 no Santiago Bernabéu, há precisamente 20 anos, com uma exibição demolidora de Ronaldinho Gaúcho.

A nova camisola pretende ser uma celebração da identidade blaugrana, mas também uma homenagem direta à noite em que o futebol parou para aplaudir o génio brasileiro.

Nesse clássico de 2005, Ronaldinho assinou um bis inesquecível, deixando sucessivamente para trás toda a defesa do Real Madrid, e acabou a ser ovacionado por grande parte das bancadas do Bernabéu.

Vinte anos depois, o clube catalão recupera esse momento, com um pormenor no interior da camisola e um equipamento que procura unir passado, identidade e arte.

Veja as imagens da nova camisola na galeria associada.